Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

289,10 EUR -4,84% (06.12.2021, 14:37)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

344,06 USD +3,17% (03.12.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech stehe zu Wochenbeginn unter Druck. Im Handel an der Wall Street verliere der Titel des Impfstoffherstellers vorbörslich sechs Prozent. Dabei habe BioNTech-Chef Uğur Şahin auf einer Konferenz Aussagen getroffen, die der Börse eigentlich gefallen sollten. Zudem gebe es einen positiven Kommentar zu mRNA.Laut Şahin werde die Welt angesichts der starken Mutation der Omikron-Variante einen neuen angepassten Covid-19-Impfstoff brauchen. Die Frage sei allerdings wann. Seiner Ansicht nach nehme die Wahrscheinlichkeit zu, dass Menschen eine jährliche Covid-19-Impfauffrischung benötigen - ähnlich wie bei der Grippeimpfung.Indes habe sich Gerhard Ehninger, früherer Chef der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Onkologie, für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. Um in der Corona-Pandemie die nötige Herdenimmunität von 85 bis 90 Prozent der Bevölkerung überhaupt zu erreichen, würden auch Kinder und Jugendliche gebraucht.Ehninger habe gesagt, die mRNA-Technologie befinde sich seit über einem Jahrzehnt in klinischen Prüfungen. Amerikanische und europäische Zulassungsbehörden hätten die Sicherheit und Wirksamkeit geprüft.Sollte es Jahr für Jahr zu Auffrischungsimpfungen kommen, könne sich BioNTech regelmäßig über sichere Einnahmen von mehreren Milliarden Euro freuen. Hinzu komme die Kursfantasie beim Kampf gegen den Krebs. Die aktuellen Gewinnmitnahmen seien normal, schließlich habe die Aktie seit Anfang November 60 Prozent zugelegt. Seit Empfehlung des "Aktionär" liege der Wert 2.480 Prozent im Plus.Laufen lassen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur BioNTech-Aktie. (Analyse vom 06.12.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.