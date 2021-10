Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (05.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die vergangenen Tage und Wochen seien für die Aktionäre von BioNTech kein Zuckerschlecken gewesen. Die Aktie sei zuletzt deutlich unter Druck geraten. Obwohl der Impfstoff gegen Corona auf der gesamten Welt nachgefragt werde, hätten zuletzt Meldungen, wonach der US-Pharmariese Merck einen Eilantrag für ein Medikament zur Bekämpfung von Corona eingereicht habe, für zusätzlichen Druck gesorgt. Die Analysten allerdings würden sich von dem Kursrutsch wenig beeindruckt zeigen. Sie würden weiterhin zum Kauf der Aktie raten.Heute melde sich die Privatbank Berenberg zu der Aktie des Impfstoffherstellers zu Wort. Die Analysten hätten die Einstufung für BioNTech auf "cuy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Ein erfolgsversprechendes Mittel des US-Konzerns Merck & Co gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sei im Kampf gegen die Pandemie ermutigend, habe Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben. Für eine Zulassung für die breite Bevölkerung sei es aber noch zu früh. Das Mittel dürfte den Bedarf für Impfungen nicht eliminieren und die Impfbereitschaft nicht schmälern. Der deutliche Kursrücksetzer bei BioNTech sei nach Ansicht von Zhiqiang Shu insofern nicht gerechtfertigt.Nachdem die Aktie von BioNTech gestern erneut zu den Verlierern gehört habe, gehe es heute zumindest leicht nach oben. Aktuell gewinne das Papier etwas mehr als zwei Prozent. Aus charttechnischer Sicht rücke die 200-Tage-Linie als wichtige Unterstützung in den Blick der Anleger. Dieser gleitende Durchschnitt sollte aus Sicht der Bullen auf jeden Fall verteidigt werden, damit sich das Chartbild nicht weiter eintrübe. "Der Aktionär" bleibt dabei: Langfristig seien die Aussichten bei BioNTech weiterhin bestens.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link