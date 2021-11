Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei auch am Montag mit kräftigen Gewinnen aus dem Handel gegangen. Am Ende habe ein Plus von gut vier Prozent auf 362,52 Dollar zu Buche gestanden. Die derzeit hohen Infektionszahlen und die Angst vor der neuen Corona-Variante Omikron habe das Impftempo zuletzt wieder anziehen lassen und die Aktien der Impfstoffhersteller nach oben katapultiert.Der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech arbeite neben laufenden Labortests zur Untersuchung der neuen Corona-Variante Omikron auch an der Entwicklung eines angepassten Impfstoffs - vorbeugend für den Fall, dass dieser notwendig werden könnte. "Um keine Zeit zu verlieren, gehen wir diese beiden Aufgaben parallel an, bis die Daten vorliegen und wir mehr Informationen darüber haben, ob der Impfstoff angepasst werden sollte oder nicht", habe eine BioNTech-Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur mitgeteilt.Die beiden Arbeitsgänge würden sich den Aufgaben zufolge teilweise überschneiden. Als Beispiel sei der Bauplan des Spike-Proteins für die Labortests mit dem Pseudovirus genannt worden, mit dem die Experimente durchgeführt würden. In den Labortests würden dabei Sera von Geimpften mit dem Spike-Protein der Variante konfrontiert. "Die Sera enthalten die Antikörper, die wir nach der Impfung haben", habe die Biontech-Sprecherin erklärt. Es werde dann darauf geschaut, wie gut sie das neue Spike-Protein neutralisieren, also unschädlich machen würden.Zuletzt hätten sich auch wieder vermehrt Analysten optimistisch zur Aktie von BioNTech geäußert. Die Privatbank Berenberg beispielsweise habe die Einstufung für BioNTech auf "buy" mit einem Kursziel von 400 Dollar belassen. Problematische Covid-19-Varianten seien belastend, aber nicht überraschend, so Analyst Zhiqiang Shu in einer am Montag vorliegenden Studie anlässlich von Omikron mit seinen zahlreichen Mutanten. Die Impfwirkung dagegen sei vermutlich geringer, was die Bedeutung von "Booster"-Auffrischungen sowie Varianten-spezifischen Impfseren unterstreiche. Shu gehe davon aus, dass der mRNA-Ansatz, den auch BioNTech nutzt, letztlich aus der Pandemiekrise herausführen werde.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.