Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech präsentiere sich auch in der neuen Woche auf hohem Niveau stabil. Das Papier profitiere dabei unter anderem von starken Wirksamkeitsdaten des in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelten Corona-Impfstoffs bei der indischen Variante. Zudem könne das Unternehmen auch in Sachen Nachhaltigkeit punkten.BioNTech habe vor Kurzem seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht (Sustainability Report) veröffentlicht. Der Bericht konzentriere sich auf BioNTechs Engagement, Gesundheit und Wohlergehen zu verbessern, verantwortungsvolles Handeln im Kerngeschäft zu verankern, die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens durch verantwortungsvolle Unternehmensführung zu sichern, Werte zu schaffen und eine nachhaltige Unternehmenskultur für weiteres Wachstum zu gestalten. BioNTech habe in seiner ersten ESG-Bewertung durch die Rating-Agentur ISS ESG ein "Prime"-Rating erhalten und werde nun von der ISS ESG in den Top 10 Prozent aller bewerteten Unternehmen im Sektor Pharma und Biotechnologie eingestuft."BioNTech wurde 2008 mit der Vision gegründet, die Gesundheit der Menschen weltweit zu verbessern, indem wir das volle Potenzial des Immunsystems ausschöpfen. Das ist es, was uns jeden Tag antreibt", habe Dr. Sierk Poetting, CFO und COO von BioNTech, gesagt. "Die Veröffentlichung unseres ersten Nachhaltigkeitsberichtes ist für uns ein Meilenstein. Er zeigt nicht nur auf, welchen Beitrag wir mit unserer innovativen Forschung für die Gesellschaft leisten wollen, sondern auch, welche Verantwortung wir als Unternehmen darüber hinaus übernehmen. Das "Prime"-Rating der ISS ESG ist eine bedeutende und unabhängige Anerkennung unserer Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit. Als Unterzeichner des UN Global Compact werden wir auch weiterhin die Umsetzung unserer zentralen Verantwortungsbereiche verfolgen und regelmäßig über unsere Aktivitäten, Bemühungen und Fortschritte berichten.""Der Aktionär" bleibt ganz klar bei seiner optimistischen Einschätzung zur Aktie von BioNTech, Anleger bleiben an Bord, so Marion Schlegel. (Analyse vom 25.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.