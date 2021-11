Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (08.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BioNTech sei in der Vorwoche heftig unter Druck geraten, doch zum Start in die neue Woche würden sich am Montag die Schnäppchenjäger aus der Deckung wagen. Vor den Zahlen am Dienstag schieße die Aktie im US-Handel um acht Prozent hoch.Die Anteile des Corona-Impfstoffpioniers BioNTech würden sich zum Wochenstart etwas vom Kursrutsch der vergangenen beiden Handelstage erholen. Nachdem sie wegen eines gekürzten Absatzziels des Konkurrenten Moderna und der Aussicht auf eine wirksame Corona-Pille von Pfizer im New Yorker Haupthandel zuletzt um mehr als ein Viertel abgesackt seien, sei es am Montagmorgen im Tradegate-Handel mit fast sechs Prozent bereits wieder spürbar aufwärts gegangen.Im New Yorker Handel könne sie ihren Vorsprung am Nachmittag zeitweise sogar auf rund acht Prozent ausbauen. Mutige Anleger würden den heftigen Rücksetzer aus der Vorwoche offenbar nutzen, um sich für die Präsentation der Q3-Zahlen am morgigen Dienstag in Stellung zu bringen.Experten würden die heftige Kursreaktion in der Vorwoche ohnehin für übertrieben halten. Impfungen blieben der vorerst effektivste Ansatz, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, so Bryan-Garnier-Analystin Olga Smolentseva. Neue Medikamente zur Minderung von Krankheitsverläufen würden den Impfbemühungen daher keinen Abbruch tun."Der Aktionär" bleibt langfristig weiterhin zuversichtlich, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 08.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: