Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

202,60 EUR -3,39% (09.11.2021, 17:19)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

235,33 USD -3,00% (09.11.2021, 17:04)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (09.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die starken Q3-Zahlen und die Umsatzprognose seien von den Anlegern zunächst positiv aufgenommen worden. Der NASDAQ-Titel sei kurz nach Bekanntgabe der neuen Geschäftszahlen um rund 20 Dollar auf zwischenzeitlich knapp über 260 Dollar gestiegen, habe im weiteren Handelsverlauf aber seinen Kursgewinn wieder abgegeben.Am Montag habe die BioNTech-Aktie einen zwölfprozentigen Kurssprung hingelegt. Davor sei der Titel wegen eines gekürzten Absatzziels des US-Rivalen Moderna, der ebenfalls einen mRNA-Impfstoff produziere, und der Aussicht auf eine wirksame Corona-Pille von Pfizer binnen zwei Tagen um mehr als ein Viertel eingebrochen.BioNTech-Chef Ugur Sahin habe die Aussicht auf ein wirksames Corona-Medikament am Dienstag als eine sehr gute Nachricht bezeichnet. Welche Auswirkungen dies auf die Nachfrage nach Impfstoffen haben werde, lasse sich derzeit noch nicht abschätzen, da dies unter anderem auch davon abhänge, wie viel von dem Medikament im nächsten Jahr verfügbar sein werde. Er gehe jedenfalls nicht davon aus, dass dies eine "riesige Auswirkung" auf die Schutzimpfungen haben werde.Für den Rebound-Versuch der Aktie sei der aktuelle Kursverlust ein Rückschlag. DER AKTIONÄR bleibt - insbesondere mit Blick auf aussichtsreiche Onkologie-Projekte - aber trotzdem bullish für die weitere Entwicklung von BioNTech, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 09.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link