Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

242,50 EUR +1,08% (18.11.2021, 09:06)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

272,00 USD +5,41% (17.11.2021)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (18.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der Aktie von BioNTech gehe es weiter steil nach oben. Das Papier sei am Mittwoch mit einem Plus von 5,4 Prozent auf 272,00 Dollar aus dem US-Handel gegangen. Die Aktie profitiere dabei von den wieder anziehenden Impfzahlen - insbesondere durch Booster. Zudem werde erwartet, dass auch in Europa schon bald die Impfungen für Kinder ab fünf Jahren starten würden.Insgesamt steige die Zahl der täglichen Impfungen nach Wochen der sinkenden Nachfrage wieder. So seien in den vergangenen sieben Tagen so viele Erstimpfungen verabreicht worden wie seit sechs Wochen nicht mehr. Booster hätten bisher rund 4,3 Millionen Menschen bekommen, so ein Bericht zu den Beratungen von Bund und Ländern an diesem Donnerstag.Das Bundesgesundheitsministerium dringe beim weiteren Vorgehen in der Corona-Pandemie auf schnellere Fortschritte bei den Verstärkungen bereits länger zurückliegender Impfungen. Gemeinsames Ziel sollten 20 bis 25 Millionen Auffrischimpfungen bis zum Ende des Jahres sein, heiße es weiter. "Dafür müssen sich bundesweit durchschnittlich drei Millionen Menschen in den kommenden Wochen für eine Auffrischimpfung entscheiden."Derweil bereite man sich auch für Impfungen bei Kindern ab fünf Jahren vor. Das Bundesgesundheitsministerium rechne damit, dass ein Corona-Impfstoff für Kinder zwischen fünf und elf Jahren wohl bis kurz vor Weihnachten verfügbar sein könnte. Eine mögliche Zulassung für diese Altersgruppe könne für den Impfstoff von BioNTech noch im November erwartet werden, stehe in dem Bericht. "Erstmalig verfügbar in Deutschland wird dieser Kinderimpfstoff vorbehaltlich der Zulassung voraussichtlich ab dem 20. Dezember 2021 sein." Zuerst habe das Nachrichtenportal "ThePioneer" (Donnerstag) darüber berichtet.Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der BioNTech-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 18.11.2021)Mit Material von dpa-AFX