Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

267,50 EUR +1,71% (30.07.2021, 16:55)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

319,52 USD +2,22% (30.07.2021, 16:41)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (30.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Politiker in etlichen Ländern würden die Bevölkerung auffordern, sich gegen Covid impfen zu lassen. In Tschechien und den USA sollten alle, die sich für das Vakzin entscheiden würden, eine Belohnung bekommen. Die Börse feiere den Erfolg des deutschen mRNA-Spezialisten BioNTech seit mehreren Tagen. Wie weit gehe die Rally noch?Joe Biden mache mobil - und appelliere an das Gewissen seiner Landsleute. "Wenn Sie ungeimpft sind, stellen Sie ein Problem dar", so der US-Präsident am Donnerstag bei einer Rede im Weißen Haus. "Bitte, bitte lassen Sie sich impfen!"Die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen in den USA werde nach Ansicht von Präsident Joe Biden noch weiter steigen. Laut Experten würden die Zahlen weiter nach oben gehen, bevor sich eine Besserung einstellen könne, habe Biden gewarnt.Der Präsident habe das Verteidigungsministerium angewiesen, zu prüfen, ab wann die Streitkräfte eine Corona-Impfpflicht verhängen könnten. Das Ministerium beschäftige rund drei Millionen Menschen, darunter rund zwei Millionen Soldatinnen und Soldaten.Zudem habe Biden Bundesstaaten und Kommunen aufgefordert, jeder neu geimpften Person eine Belohnung von 100 Dollar zu zahlen.Auf diese Weise würden die Regierenden gegen die Impfmüdigkeit vorgehen wollen. In den USA sei erst knapp die Hälfte der Menschen vollständig geimpft. "Die Impfung ist der einzige Weg, die Pandemie zu besiegen", so Biden. Rund 99 Prozent aller Corona-Toten seien nicht geimpft gewesen.Sätze wie diese seien Futter für die BioNTech-Bullen. Die Aktie laufe seit Tagen wie aufgezogen und habe jüngst mit 328,70 Dollar ein Rekordhoch erklommen. Auch am Freitag liege der Titel vorbörslich im Plus.BioNTech und sein Partner Pfizer würden 2021 drei Milliarden Dosen herstellen wollen. Das Geschäft mit dem Impfstoff laufe so gut, dass Pfizer die Umsatzprognose für die Vakzine erhöht habe. Statt 26 erwarte Pfizer nun Erlöse in Höhe von 33,5 Milliarden Dollar. Somit dürfte auch bald BioNTech die Umsatzprognose nach oben schrauben.Trotz der Rally sei BioNTech mit einem 2022er KGV von 10 und einem KUV von 6 (Schätzungen ohne Berücksichtigung einer Prognoseanhebung) noch moderat bewertet. Story und Aktie bleiben heiß, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.07.2021)Mit Material von dpa-AFX