Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer, aber auch der von AstraZeneca würden laut einer Studie aus Großbritannien einen recht hohen Schutz gegen eine Erkrankung mit der zunächst in Indien aufgetretene Virus-Variante B.1.617.2 bieten. Die beiden Präparate würden nach zweifacher Impfung fast so effektiv gegen eine durch diese Variante ausgelöste Corona-Erkrankung schützen wie gegen eine durch die britische Variante B.1.1.7 hervorgerufene. Das gehe nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA aus einer Studie der Regierungsbehörde Public Health England (PHE) hervor.Das Papier des Mainzer Unternehmens könnte sich derweil in der kommenden Woche über der 200-USD-Marke etablieren. Die BioNTech-Aktie habe noch immer Luft, was zum einen am Impfstoff, zum anderen an den Fortschritten in der Krebsbehandlung liege, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2021)Hinweis:Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link