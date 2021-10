Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von BioNTech befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-Depot.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Angesichts gestiegener Corona-Inzidenzen in jüngeren Altersgruppen würden Kinderärzte auf zügige Covid-19-Impfungen für unter Zwölfjährige setzen. "Wir hoffen darauf, dass in den nächsten Wochen eine europäische Zulassung des BioNTech-Impfstoffs für die Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen kommt, die dann auch in Deutschland übernommen wird", habe der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Jörg Dötsch, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Donnerstag) gesagt.Nach seinen Worten wären Corona-Impfungen in dieser Altersgruppe damit auch ohne eine ausdrückliche Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) "rechtlich abgesichert". Die Empfehlung könnte dann nach genauer Prüfung der Daten zu Nebenwirkungen in den Wochen darauf folgen.Die europäische Arzneimittelbehörde EMA habe am Mittwoch angekündigt, möglichst noch vor Weihnachten zu entscheiden, ob sie eine Empfehlung für Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausspreche. Bereits am Dienstag habe sich ein Beratergremium der US-Arzneimittelbehörde FDA für eine Notfallzulassung des Corona-Impfstoffes von BioNTech/ Pfizer für Kinder zwischen fünf und elf Jahren ausgesprochen. Die Empfehlung sei nicht bindend, die FDA folge den Fachleuten aber in der Regel. Eine endgültige Entscheidung der FDA werde noch in dieser Woche erwartet.Die Aktie von BioNTech habe am Donnerstag wieder nach oben drehen können. Das Papier sei mit einem Plus von 1,9 Prozent auf 283,98 Dollar aus dem US-Handel gegangen. "Der Aktionär" bleibe für die Aktie von BioNTech ganz klar optimistisch, insbesondere was die weitere Pipeline angehe. Gelinge den Mainzern hier ein ähnlicher Erfolg wie schon beim Corona-Impfstoff, dürfte die Aktie langfristig deutlich höher notieren. Aus charttechnischer Sicht gelte es nun zunächst, die massive Hürde im Bereich von 300 Dollar zu knacken. Neben den vormerken sollten sich Anleger zudem schon einmal den 9. November, wenn BioNTech die Zahlen für das dritte Quartal vorlegt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.