Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BioNTech ADR-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

97,02 EUR +0,58% (06.04.2021, 14:22)



NASDAQ-Aktienkurs BioNTech ADR-Aktie:

115,37 USD +1,32% (05.04.2021, 22:00)



ISIN BioNTech ADR-Aktie:

US09075V1026



WKN BioNTech ADR-Aktie:

A2PSR2



Ticker-Symbol Deutschland BioNTech ADR-Aktie:

22UA



NASDAQ-Symbol BioNTech ADR-Aktie:

BNTX



Kurzprofil BioNTech SE:



BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) wurde 2008 gegründet. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung und Herstellung wegweisender Technologien und Medikamente für individualisierte Krebsimmuntherapien. (06.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BioNTech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biopharma-Unternehmens BioNTech SE (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) unter die Lupe.Die BioNTech-Aktie startet auch in die neue Woche mit einem Kursplus. Es gehe damit weiter in Richtung der psychologisch wichtigen 100-Euro-Marke.In Deutschland gehe derweil nun das bundesweite Netz der Praxen beim Impfen an den Start. In der Woche nach Ostern wollen 35.000 Hausärzte loslegen, heiße es. In den ersten beiden Aprilwochen solle in den Praxen dabei nur der Impfstoff von BioNTech/Pfizer eingesetzt werden, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erläutert habe. Dieser sei jetzt in ausreichender Menge verfügbar. Ab der Woche vom 19. April sollten dann BioNTech und AstraZeneca an die Praxen gehen, danach die Impfstoffe von BioNTech, AstraZeneca und Johnson & Johnson. Sich beim Arzt auszusuchen, welches Präparat man bekommen wolle, sei wegen des knappen Impfstoffes auch in den Praxen vorerst nicht möglich, erläutere das Gesundheitsministerium."Der Aktionär" bleibe für die BioNTech-Aktie von weiterhin sehr optimistisch - insbesondere auch, was die langfristigen Möglichkeiten der mRNA-Technologie angehe. Anleger sollten die Gewinne weiter laufen lassen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2021)Hinweis:Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BioNTech.(Mit Material von dpa-AFX)