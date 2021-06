NASDAQ-Aktienkurs Bilibili-Aktie:

114,58 USD +2,85% (14.06.2021, 17:23)



ISIN Bilibili-Aktie:

US0900401060



WKN Bilibili-Aktie:

A2JG7L



Ticker-Symbol Bilibili-Aktie:

71BA



NASDAQ-Symbol Bilibili-Aktie:

BILI



Kurzprofil Bilibili:



Bilibili (ISIN: US0900401060, WKN: A2JG7L, Ticker-Symbol: 71BA, NASDAQ-Symbol: BILI), auch B Station in China genannt, ist eine chinesische Video-Sharing-Website mit Sitz in Shanghai, die sich mit Animation, Comic und Spielen (ACG) befasst, bei denen Benutzer überlagerte Kommentare zu Videos einreichen, anzeigen und hinzufügen können. Bilibili verwendet Adobe Flash oder HTML5-Player, um von Nutzern eingereichte Videos abzuspielen, die entweder von sich selbst oder von Drittanbietern gehostet werden und über einen Bildlauf verfügen. (14.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bilibili-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Bilibili (ISIN: US0900401060, WKN: A2JG7L, Ticker-Symbol: 71BA, NASDAQ-Symbol: BILI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Bilibili-Aktie entwickle sich stabil zwischen 90 und 110/115 USD. In dieser Range könne man handeln. Es sei erste Entscheidung abzuwarten, ob der Wert nach oben ausbreche oder durchfalle. Die Bilibili-Aktie braucht einen Impuls, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Bilibili-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bilibili-Aktie:94,00 EUR +2,17% (14.06.2021, 17:22)