Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

30,96 EUR -2,09% (04.04.2019, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

31,00 EUR -1,90% (04.04.2019, 11:34)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. EUR. (04.04.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, stellt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Baudienstleisters Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ein.Die Restrukturierung des Mannheimer Konzerns habe Fortschritte gemacht, jüngst sei wieder der Verkauf von zwei Unternehmen mitgeteilt worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotzdem scheine Bilfinger auf Wachstumskurs zu sein und habe 2018 teilweise die eigenen Prognosen für das Jahr 2018 übertroffen, auch wenn verschiedene Ergebnisgrößen noch in den roten Zahlen verharrt hätten.Mit Blick auf die Fortschritte der Umstrukturierung sowie das aktuelle Marktgeschehen bestätigt Frank Schwope, Analyst der NORD LB, seine Halteempfehlung für die Bilfinger-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 31 Euro.Aufgrund einer Anpassung ihres Coverage-Universums beende die NORD LB ab sofort die Coverage der Bilfinger-Aktie. Sie werde diese nicht mehr beobachten und keine Einschätzungmehr für sie abgeben. (Analyse vom 04.04.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Bilfinger: Keine vorhanden.Börsenplätze Bilfinger-Aktie: