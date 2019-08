Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

21,26 EUR -0,47% (19.08.2019, 11:45)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 36.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 Umsatzerlöse von 4,044 Mrd. EUR. (19.08.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bilfinger SE (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) von 32,00 Euro auf 23,00 Euro.Das Q2-Zahlenwerk sei nach Ansicht des Analysten gemischt ausgefallen. Bilfinger sei ergebnisseitig hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben. Die Auftragsentwicklung stufe Diermeier als durchwachsen ein (u.a. Auftragsbestand per 30.06.2019: -2% (organisch: +/-0%) y/y; Book-to-Bill-Ratio in Q2 und Q1-Q2 2019: jeweils <1,0). Der Ausblick für 2019 (u.a. organisches Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich; bereinigtes EBITA: >100 (Gj. 2018: 65) Mio. Euro) sei erneut bestätigt worden. Während Diermeier Bilfinger umsatzseitig voll auf Kurs sehe (Q1-Q2 2019: +10% y/y), habe das Unternehmen ergebnisseitig weiterhin Rückstand (Q1-Q2 2019: +7 Mio. Euro y/y; Gesamtjahr 2019e: >+35 Mio. Euro y/y).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bilfinger-Aktie weiterhin mit "halten". (Analyse vom 19.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:21,34 EUR -0,47% (19.08.2019, 11:32)