Ein nachhaltiger Anstieg über 40,42 Euro würde nach Erachten der Analysten eine untere Trendwendeformation in Gestalt einer umgekehrten Schulter-Kopf-Schulter-Formation vollenden, die sich im Monatschart gut erkennen lasse. Sollte die Aktie jedoch unter 30,92 Euro zurückfallen, wäre dies ein bearisches Zeichen und ließe weitere Abgaben zu den Tiefs bei 25,38/25,05 Euro erwarten, so die Analysten der DZ BANK.



Börsenplätze Bilfinger-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

34,30 EUR +3,34% (30.06.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Bilfinger-Aktie:

34,136 EUR +2,74% (30.06.2017, 18:18)



ISIN Bilfinger-Aktie:

DE0005909006



WKN Bilfinger-Aktie:

590900



Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

GBF



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bilfinger-Aktie:

BFLBF



Kurzprofil Bilfinger SE:



Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) ist ein international führender Industriedienstleister. Der Konzern steigert die Effizienz von Anlagen, sichert hohe Verfügbarkeit und senkt die Instandhaltungskosten. Das Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung und deren Generalrevision bis hin zu Umwelttechnologien und digitalen Anwendungen.



Das Unternehmen erbringt seine Leistungen in zwei Geschäftsfeldern: Engineering & Technologies sowie Maintenance, Modifications & Operations. Bilfinger ist speziell in den Regionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv. Die Kunden aus der Prozessindustrie kommen u.a. aus den Bereichen Chemie & Petrochemie, Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma, Metallurgie und Zement. Bilfinger steht mit rund 37.000 Mitarbeitern für höchste Sicherheit und Qualität und erbringt eine jährliche Leistung von etwa 4 Mrd. EUR. (30.06.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bilfinger-Aktienanalyse der DZ BANK:Der ehemalige Baukonzern Bilfinger (ISIN: DE0005909006, WKN: 590900, Ticker-Symbol: GBF, Nasdaq OTC-Symbol: BFLBF) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Industriedienstleister gewandelt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im Frühjahr 2017 sei die Unternehmensstrategie neu ausgerichtet worden. Die Analysten der DZ BANK sind der Meinung, dass sich Bilfinger mit der Restrukturierung und seiner neuen Mittelfriststrategie 2020 auf dem richtigen Weg befindet, auch wenn sich die Restrukturierung noch in einem sehr frühen Stadium befindet und das Unternehmen noch eine große Wegstrecke zu bewältigen hat.Mit der Neuausrichtung fokussiere sich Bilfinger auf die beiden Geschäftsfelder Engineering & Technologies (Ingenieurleistungen und technische Lösungen) sowie Maintenance, Modifications & Operations (Instandhaltungsservice, Modifikation und Betriebsführung industrieller Anlagen, Steigerung der Effizienz von Anlagen). Dabei sei der Konzern in den vier Kernregionen Kontinentaleuropa, Nordwesteuropa, Nordamerika und Naher Osten aktiv, wo er Unternehmen aus der Chemiebranche, den Bereichen Energie & Versorgung, Öl & Gas, Pharma & Biopharma sowie den Bereichen Metallurgie und Zement zu seinen Kunden zähle.Auch der Auftakt in das laufende Geschäftsjahr habe ganz im Zeichen der Neuausrichtung gestanden. Der Auftragseingang sei in den ersten drei Monaten 2017 noch verhalten gewesen und habe mit 928 Mio. Euro um 8% (organisch um 4%) unter dem Vorjahreswert gelegen (Q1 2016: 1.013 Mio. Euro). Die Leistung sei ebenfalls um 8% (organisch um 4%) auf 958 Mio. Euro gesunken (Q1 2016: 1.044 Mio. Euro), das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Amortisation von immateriellen Wirtschaftsgütern (EBITA) habe sich mit -14 Mio. Euro leicht gegenüber dem Vorjahreszeitraum verbessert (Q1 2016: -15 Mio. Euro). Das Konzernergebnis habe sich ebenfalls verbessert, mit -55 Mio. Euro (Q1 2016: -80 Mio. Euro) jedoch noch immer im negativen Bereich gelegen.Die Ziele für 2017 seien mit Vorlage der Quartalszahlen bestätigt worden. Dabei werde sich Bilfinger im laufenden Jahr vor allem darauf konzentrieren, die Unternehmensstruktur zu straffen und seine beiden Geschäftsfelder zu stabilisieren. Im Gesamtjahr gehe der Vorstand von einem organischen Anstieg des Auftragseingangs aus. Bei der Leistung werde 2017 jedoch ein organischer Rückgang im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich erwartet (2016: 4.219 Mio. Euro). Die bereinigte EBITA-Marge solle sich um rund 100 Basispunkte verbessern (2016: 0,4%)Bilfinger decke mit seinem Portfolio die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Industriedienstleistungen ab (Consulting, Engineering, Fertigung, Montage, Instandhaltung, Anlagen-Erweiterung, Umwelttechnologien, digitale Anwendungen). Die mittelfristigen Ziele bis 2020 erscheinen den Analysten der DZ BANK auf der Margenseite erreichbar, beim organischen Umsatzwachstum allerdings ambitioniert. Positive Impulse könnten von dem Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 150 Mio. Euro ausgehen.Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage bestünden aus Sicht der Analysten in dem noch sehr frühen Stadium, in dem sich die Restrukturierung derzeit befinde. Das Umfeld bleibe herausfordernd, wie die schwache Auftragslage im ersten Quartal zeige. Zusätzlich zum Risiko eines sich verschärfenden Wettbewerbs sehen die Analysten der DZ BANK weitere Risiken in einer Verschlechterung der Konjunktur in den Kernregionen. Zudem sei Bilfinger von der Entwicklung des Ölpreises und der Energiemärkte abhängig. Weiter rückläufige Entwicklungen könnten hier zu einer Reduzierung der Investitions- und Instandhaltungsbudgets auf Kundenseite führen.Das Chartbild der Bilfinger-Aktie ist aus Sicht der Analysten der DZ BANK noch von dem längerfristigen Abwärtstrend geprägt, der mit der Verschlechterung der Geschäftslage, mehreren Gewinnwarnungen und diversen Personalwechseln einherging. Anfang April 2014 habe die Kursnotierung ein Allzeithoch bei 93,05 Euro markiert, dem dann eine längerfristige Abwärtsbewegung gefolgt sei. Einen ersten Lichtblick habe es mit der bullischen Divergenz im MACD gegeben, die sich zwischen dem trendfolgenden Indikator und der Kursnotierung im Juni 2015 und Juni 2016 gebildet habe. Die Aktie habe im Juni 2015 ein Tief bei 31,31 Euro markiert, sich auf 45,35 Euro erholt und anschließend im Juni 2016 ein neues Tief bei 25,05 Euro markiert. Demgegenüber habe der MACD auf Monatsbasis im Juni 2016 einen höheren Tiefpunkt ausgebildet, was aus Sicht der Analysten ein erstes Anzeichen für eine Abschwächung des Abwärtstrends gewesen sei.Nach der Ausbildung eines doppelten Bodens bei 25,05 Euro/25,38 Euro habe sich die Aktie erholt und sei bis Februar dieses Jahres auf 40,42 Euro gestiegen, wo sie auf Widerstand durch frühere Verlaufshochs gestoßen sei. Seither korrigiere die Aktie die vorangegangene Aufwärtsbewegung. Nachdem die Aktie unter das 38,2%-Fibonacci-Retracement zurückgefallen sei, sei kurzfristig eine Fortsetzung der Korrektur zum 50%-Retracement bei 32,73 Euro zu erwarten. Halte diese Unterstützung nicht, sei ein Test des Tiefs vom Juni 2015 bei 31,31 Euro bzw. des bei 30,92 Euro verlaufenden 61,8%-Fibonacci-Retracements zu erwarten. Spätestens hier sollte verstärktes Kaufinteresse aufkommen, das der Aktie wieder zu steigenden Kursnotierungen zu den letzten Hochs bei 40,42/40,72 Euro verhelfe.