Paris (www.aktiencheck.de) - Vor genau einem Jahr waren Berichte rund um das "neuartige Virus" noch rar gesät und die eigentliche Bedrohung weit weg, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aus fundamentalen Gründen sei die Sorge vor anhaltender politischer Unsicherheit in den USA nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Joe Biden aber vorerst vom Tisch. Auch deute sich an, dass der neue Präsident zumindest einen Teil der "America first"-Politik seines Vorgängers beibehalten könnte. Unter dem Slogan "Buy American" mache sich Biden für heimische Produkte stark.Für zusätzliche Impulse könnte auch ein erstes Investitionsprogramm sorgen, das Joe Biden gemeinsam mit seinem Team auflegen wolle. Eine derartige Maßnahme sei am Kapitalmarkt zwar schon eingepreist, doch könnten konkrete Details der Konjunkturstütze durchaus für weitere Impulse sorgen. Damit die Kurse nachhaltig anziehen würden, komme es aber auch auf die Quartalszahlen an. Die nächsten beiden Jahresabschnitte würden zeigen müssen, wohin die Reise gehe. Da Aktien grundsätzlich im Aufwärtstrend seien, spreche aktuell aber auch wenig dafür, sich als kurzfristig denkender Trader gegen diesen Trend zu stellen. Es sei allerdings angebracht, durch geschicktes Timing beim Einstieg Risiken zu reduzieren. (22.01.2021/ac/a/m)