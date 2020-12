Doch nicht nur in den USA werde es politisch spannend, sondern auch in Deutschland. 2021 würden neben dem Bundestag auch noch fünf Landtage neu gewählt. "Vor allem die Bundestagswahl wird im In- und Ausland mit großem Interesse verfolgt", so Marko Behring. "Mit Angela Merkels Kanzlerschaft endet im nächsten Herbst die Amtszeit einer der wichtigsten politischen Figuren Europas. Da fragen sich viele Beobachter, wer in diese sehr großen Fußstapfen tritt." Erste Prognosen zur zukünftigen wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Union seien für Behring aber schon zu Beginn des Jahres 2021 möglich, wenn die CDU ihren Vorsitzenden wähle. Neben Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen werde in letzter Zeit auch immer häufiger Jens Spahn als möglicher Kandidat gehandelt. Der Parteichef habe in der Union traditionell ein "Erstzugriffsrecht" auf die Kanzlerkandidatur. Doch da wäre auch noch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der derzeit in den meisten Umfragen vorn liege.



Marko Behring: "Für die Bundestagswahl wird viel davon abhängen, ob die Union ihren Rückenwind aus der Corona-Krise mitnehmen kann. Bleibt sie deutlich stärkste Kraft, dürfte auch der wirtschaftspolitische Kurs der Regierung im Wesentlichen beibehalten werden."



Ein weiteres Thema, dass die Märkte jahrelang beschäftigt habe und nun zum Jahresende 2020 fast wider Erwarten noch zu einem Abschluss gekommen sei, sei der Brexit. Die zähen und langwierigen Verhandlungen hätten zu vergleichsweise niedrigen Bewertungen britischer Aktien geführt. Der britische Markt habe auch den dynamischen Anstieg seit März nicht in gleicher Weise nachvollzogen wie etwa der S&P 500 in den USA oder der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in Europa. "Wir glauben, dass der jetzt erzielte Brexit-Deal eine Aufholjagd britischer Aktien ermöglicht. Mit Blick auf das nächste Jahr suchen wir daher selektiv nach Einstiegen."



Nahezu unabhängig von den Wahlergebnissen erwarte Marko Behring, dass der durch mittlerweile Mifid III eingeleitete stärkere Fokus auf nachhaltige Finanzanlagen im kommenden Jahr mehr Fahrt aufnehme: "Wir erleben, dass nachhaltige Lösungen von immer mehr Kunden bewusst nachgefragt werden. Dieser Trend wird sich in einschlägigen Branchen eher noch verfestigen." Zwar gebe es teilweise übertrieben hohe Bewertungen, wie etwa im Wasserstoffbereich, aber, so Behring: "Generell dürften alle Branchen, die einen gewissen Nachhaltigkeits-Spin haben, schon aus regulatorischen Gründen auch im nächsten Jahr gefragt bleiben und weniger Rückschlagpotenziale aufweisen als ihre konventionellen Pendants." (30.12.2020/ac/a/m)







Augsburg (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2020 war, neben der allgegenwärtigen Pandemie, auch ein Jahr politischer Ereignisse: Denken wir nur an die US-Präsidentschaftswahlen, die andauernden Verhandlungen zum Brexit, den Umgang der Regierungen mit Corona oder die im Zuge der Krise geschnürten fiskalpolitischen Maßnahmen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Für Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank, hätten diese Ereignisse nicht nur 2020 den Markt beeinflusst, sondern würden auch stark in das kommende Jahr hineinwirken. So würden die Börsianer sehr aufmerksam auf die ersten 100 Tage im Amt des neuen US-Präsidenten Joe Biden blicken: "Mit der Wahl Bidens hat sich die Ausgangslage für weiterführende fiskalische Anreize verbessert", meine Behring. "Auch die Handelspolitik sollte unter der neuen Regierung börsenfreundlicher ausfallen." Generell würden die Anlagestrategen der Fürst Fugger Privatbank von Bidens Legislatur keine fiskal- oder steuerpolitisches Störsignale erwarten. Jedenfalls nicht in den ersten zwei Jahren. Marko Behring weiter: "Biden hatte im Wahlkampf Steuererhöhungen angedeutet. Angesichts der konjunkturellen Lage sind die jedoch bereits jetzt kein Thema mehr und werden auch 2021 nicht für Unruhe sorgen."