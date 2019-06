Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

117,02 +5,25% (12.06.2019, 13:40)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

126,04 USD -25,02% (11.06.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Beyond Meat-Aktie sei gestern 25% im Minus gewesen. Die Umsatzprognose von Beyond Meat für das Jahr 2020 liege im Bereich von 500 Mio. USD und das Unternehmen sei schon mit 10 Mrd. USD bewertet. Dass die Gewinne nun mitgenommen würden, sei völlig verständlich. Beyond Meat sei immer noch sehr ambitioniert bewertet.Anleger sollten bei der Beyond Meat-Aktie eher an der Seitenlinie bleiben, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.06.2019)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: