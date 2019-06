Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

117,02 +5,25% (12.06.2019, 13:40)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

126,04 USD -25,02% (11.06.2019, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat: Hype-Aktie verliert deutlich - AktienanalyseBeyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) hat mit Starbesetzung den Hype um die Aktie und Produkte des Fleischersatz-Spezialisten erst richtig losgetreten, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Großbank J.P. Morgan habe der Kursfantasie aber einen klaren Dämpfer verpasst. Seit dem Börsendebüt Anfang Mai bei 46 US-Dollar hätten die Kursgewinne in der Spitze einen Wertzuwachs von 303 Prozent erreicht. Nach den Quartalszahlen letzte Woche habe der Wert dann noch mal im Hoch fast 80 Prozent zulegen und aus dem vorherigen Aufwärtstrend ausbrechen können. Zwar glänze das Unternehmen mit Spitzenzahlen - der Umsatz habe bei 40,2 Mio. US-Dollar statt den erwarteten 38,92 Mio. US-Dollar gelegen, auch die Jahresprognose stehe nun bei 210 statt zuvor 205 Mio. US-Dollar. Aber der letzte Peak sei des Guten zu viel gewesen. Experten von J.P. Morgan würden mittlerweile das starke Wachstum des Unternehmens mehr als eingepreist sehen.Warnschuss für die AnlegerDas deutlich zurückgegangene Kursniveau bei Beyond Meat impliziere nun einen unmittelbaren Test der Unterstützung von 120,76 US-Dollar. Aus technischer Sicht könnten jedoch noch ein Kurslückenschluss und somit Abgaben auf rund 104 US-Dollar erfolgen, ehe das Wertpapier eine Stabilisierung erfahre und seine übergeordnete Aufwärtsbewegung wieder aufnehme. Den Kurskapriolen von Beyond Meat könnten damit kurzfristige Grenzen gesetzt worden sein, weshalb ein Short-Investment zu favorisieren sei. Gelinge es hingegen bereits bei 120,76 US-Dollar eine nachhaltige Trendwende zu etablieren, könnten sich kurzfristige Gewinne an 140 US-Dollar anschließen. Der Rückweg über die obere Trendkanalbegrenzung dürfte jedoch nicht einfach werden, ein Schleichgang knapp darunter wäre auch vorstellbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: