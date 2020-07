Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

140,72 USD -0,65% (02.07.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (03.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Deutsch gehe davon aus, dass die Nachfrage nach Fleischersatz-Produkten weiter steigen werde. Das bedeute aber nicht, dass das Geschäft von Beyond Meat mit einer "Wachstumsgarantie" versehen sei. Nichtsdestotrotz sei die Aktie des US-Unternehmens in den vergangenen Monaten sehr gut gelaufen. Beyond Meat sei jedoch kein Schnäppchen und es sei bereits viel Wachstumsfantasie eingepreist. Die Markterwartungen an den Fleischersatz-Spezialisten seien jedenfalls hoch, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.07.2020)Das vollständige Interview mit Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:124,18 EUR -0,77% (03.07.2020, 19:11)