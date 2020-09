Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.



146,84 USD +6,27% (10.09.2020, 16:06)



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (10.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Beyond Meat sei weiter auf Kurs: Auf den Deal mit dem Online-Riesen Alibaba folge die Eröffnung eigener Produktionsstätten in China. Damit bekräftige das Unternehmen sein Engagement in einem potenziellen Milliardenmarkt. Doch ein Selbstläufer werde das China-Experiment nicht.Am Dienstag habe Beyond Meat eine Vereinbarung mit der Jiaxing Economic & Technological Development Zone (JXEDZ) unterzeichnet. Demnach solle eine erste Produktionsstätte für pflanzliche Fleischersatzprodukte von Beyond Meat in der Nähe von Shanghai entstehen.Nicht nur in Deutschland und den USA, sondern auch im asiatischen Raum gewinne das Thema gesunde- und nachhaltige Ernährung immer mehr an Bedeutung. Bis 2023 solle der Markt für pflanzenbasierte Fleischersatzprodukte in China laut Euromonitor bis auf zwölf Milliarden Dollar wachsen.Nach Einschätzungen von GlobeNewswire sei der asiatische Raum dabei mit einer jährlichen Wachstumsrate von 16 Prozent bis 2026 der Wachstumsmotor schlechthin.Die China-Expansion liefere neue Impulse für die spannende Story von Beyond Meat. Könne sich das Unternehmen im Reich der Mitte etablieren, dürfte dies der Aktie langfristig Auftrieb geben.Die Beyond Meat-Aktie gehöht auf die Watchlist, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link