Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

96,22 EUR +0,25% (12.01.2021, 16:09)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

116,58 USD -0,05% (12.01.2021, 15:57)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (12.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Das Papier des Fleischersatz-Herstellers habe 2020 mit einer Kursentwicklung von zeitweise 150% zu den Shootingstars an den US-Börsen gehört. Jetzt habe der US-Konzern mit zunehmenden Schwierigkeiten im operativen Geschäft zu kämpfen und das wirke sich auch auf den Aktienkurs aus. Die Aktie bleibe volatil und steht auf Messers Schneide. Welche Szenarien seien kurzfristig denkbar?Nach dem IPO-Kursfeuerwerk im Mai 2019 und dem Verfünffacher (Start bei 48 USD und Allzeithoch bei 240 USD) habe drei Monate später bei den Anlegern plötzliche Appetitlosigkeit eingesetzt. Die Beyond Meat-Aktie sei in den folgenden Monaten bis zum März 2020 auf den Ausgabepreis von 48 USD zurücgefallen.Die Erholung und der neue technische Aufwärtstrend bis Oktober hätten den Kurs in der Spitze bis auf 197,25 USD getrieben. Seither hätten der steigende Konkurrenz- und Preiskampf den Investoren erneut den Geschmack verdorben und die Aktie um über 40% in die Tiefe gedrückt. Auf dem aktuellen Niveau im Bereich um 113 bis 120 USD befinde sich die letzte technische Unterstützungszone.Der Markt für Fake-Fleisch sei wachstumsstark und verspreche hohe Gewinne. Andere Unternehmen wollten auch ein Stück vom Kuchen und der Kampf werde härter. Im aktuellem Marktumfeld bleibe die Beyond Meat-Aktie vorerst nur etwas für Anleger mit robustem Magen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2021)Hinweis auf Interessenkonflikt: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link