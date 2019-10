NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

144,23 USD -1,02% (07.10.2019, 17:27)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Im Aktienkurs des US-Unternehmens sei jede Menge Fantasie eingepreist. Das sei auch der Grund für den rasanten Kursanstieg gewesen. Vor ein paar Monaten sei die Kursrally aber gestoppt worden und die Aktie habe seitdem wieder deutlich nachgegeben. Auch gute Nachrichten wie die Kooperation mit McDonald's hätten der Beyond Meat-Aktie keinen Auftrieb gegeben. Anlger sollten erstmal einen frischen Impuls abwarten. Das könnte vielleicht der Sprung über die 165-USD-Marke sein, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.10.2019)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:130,96 -1,30% (07.10.2019, 17:17)