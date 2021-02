Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.



121,42 EUR +2,81% (26.02.2021, 16:47)



145,57 USD +1,27% (26.02.2021, 16:33)



US08862E1091



A2N7XQ



0Q



BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Fleischersatzhersteller Beyond Meat habe schwache Zahlen für das vierte Quartal gemeldet. Die Aktie gebe am Freitag vorbörslich trotzdem Gas, gewinne sieben Prozent auf 153,50 Dollar. Der Grund: Beyond Meat habe Kooperationen mit McDonald's und Yum Brands vereinbart. Für Beyond Meat seien das weitere Meilensteine.Beyond Meat werde McDonald's drei Jahre lang mit Patties für den veganen Burger "McPlant". Zudem wolle man das Produktangebot gemeinsam weiterentwickeln. Beyond Meat habe auch eine Kooperation mit Yum! Brands bekannt gegeben, der Konzernmutter von Taco Bell, KFC und Pizza Hut.Die Deals hätten die Anleger besänftigt, die Aktie sei ins Plus gedreht. Zuvor sei die Enttäuschung ob der Zahlen groß gewesen: Der bereinigte Verlust je Aktie sei mit 34 Cents merklich höher ausgefallen, als die von den Analysten erwarteten 13 Cents. Auch beim Umsatz habe Beyond Meat mit 102 Millionen die Prognose von 103 Millionen Dollar verpasst."Der Aktionär" habe Beyond Meat vor drei Wochen wegen einer hohen Shortquote als mögliches Spekulationsobjekt der WallStreetBets-Trader empfohlen. Noch liege der Titel im Minus, doch durch die Deals mit den Fast-Food-Ketten könnte nun nachhaltig Momentum in den Kurs kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikt: