Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

83,89 USD +12,47% (07.01.2020, 22:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (08.01.2020/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse der Analystin Alexia Howard von Sanford C. Bernstein & Co:Alexia Howard, Aktienanalystin von Sanford C. Bernstein & Co, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) fest.Der Anteil der nach Ablauf der Sperrfrist im Umlauf befindlichen Beyond Meat-Aktien habe sich auf 65% erhöht, gegenüber 15% beim Börsengang. Damit seien die Aktien jetzt besser investierbar. Das Chance/Risiko-Verhältnis der Aktie sei nach oben gerichtet, insbesondere wenn Fleisch auf pflanzlicher Basis im Vergleich zu normalem Fleisch preislich wettbewerbsfähiger werde, da die Afrikanische Schweinepest in China die globalen Proteinpreise in die Höhe treibe. Laut der Aktienanalystin sei es hier wichtig, ob McDonald's mit Beyond Meat in den USA zusammenarbeiten werde und dass dadurch die Umsatzprognose von Beyond Meat für das Geschäftsjahr 2019 um 168 Mio. USD oder 60% auf 265 Mio. USD bis 275 Mio. USD angehoben werden könnte. Sie gehe davon aus, dass das "fair multiple" für Beyond Meat das 8- bis 10-fache des Umsatzes betrage. Dies impliziere einen fairen Wert von 84 bis 104 USD pro Aktie in ihrem Basisfall und 105 bis 130 USD pro Aktie, sofern die Partnerschaft mit McDonald's zustande komme.Alexia Howard, Aktienanalystin von Sanford C. Bernstein & Co, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 106 USD für die Beyond Meat-Aktie. (Analyse vom 08.01.2020)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:78,39 EUR +4,09% (08.01.2020, 15:14)