Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

110,40 USD -0,79% (16.01.2020)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (17.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse der Analystin Alexia Howard von Sanford C. Bernstein & Co:Alexia Howard, Aktienanalystin von Sanford C. Bernstein & Co, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND).Die Aktie habe im Jahr 2020 um 55% zugelegt, was auf die jüngsten Nachrichten (z.B. von McDonald´s) zurückzuführen sei. Die Analystin habe den Titel herabgestuft, weil sie der Ansicht sei, dass das Risiko-Ertrag-Verhältnis von Beyond Meat nach der jüngsten Rally weniger attraktiv geworden sei. Das kurzfristige Umsatzwachstumspotenzial des Unternehmens in den USA sei derzeit weitgehend eingepreist, so Howard. Das heiße, es könnte einen Aufwärtstrend geben, wenn Beyond Meat international expandiere, füge die Analystin hinzu.Alexia Howard, Aktienanalystin von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Beyond Meat-Aktie von "outperform" auf "market perform" zurück. Das Kursziel laute weiterhin 106,00 USD. (Analyse vom 15.01.2020)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:99,43 EUR +0,19% (17.01.2020, 14:47)