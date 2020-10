Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Fleischersatz von Beyond Meat sei bei der Generation Z der letzte Schrei, so Piper Sandler. Weitere Kursfantasie habe ein Bericht von "Vegan Food UK" geliefert. Demnach plane McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958) einen neuen veganen Burger in Großbritannien einzuführen, bestehend aus den Patties von Beyond Meat und weiteren veganen Zutaten.Komme der Deal zustande, würde dies für den Fleischersatz-Spezialisten gewaltige Mehrerlöse bedeuten. Sofern jeder zwanzigste der von McDonald's verkauften Burger der neue vegane Burger sei, sehe Michael Lavery, Analyst von Piper Sandler, ein potenzielles Umsatzplus von 150 Mio. Dollar für Beyond Meat.Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr habe der Gesamtumsatz des US-Konzerns rund 300 Mio. Dollar betragen.Aus Sicht des AKTIONÄR bleibe die Story von Beyond Meat weiter spannend. Engagierte Anleger sollten an Bord bleiben und die Gewinne laufen lassen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link