Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

67,24 USD +6,02% (14.12.2021, 15:45)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (14.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Hype um Beyond Meat scheine vorüber zu sein. Nicht nur die Produkte des US-Unternehmens seien offenbar nicht so gefragt wie erhofft. Auch die Aktie befinde sich seit Monaten in einem Abwärtstrend und eine Trendumkehr sei noch immer nicht in Sicht. Die Story von Beyond Meat müsse aber dennoch noch nicht zu Ende sein. Der Markt für Fleischersatzprodukte sei da, aber die Hersteller müssten ihre Kapazitäten an den tatsächlichen Bedarf anpassen und. Auch die Kosten müssten zweifellos gesenkt und neue Distributionswege gefunden werden. Die Pläne des US-Fast-Food-Giganten McDonald's könnten dem Geschäft und der Aktie von Beyond Meat wieder auf die Sprünge helfen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.12.2021)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:59,62 EUR +6,10% (14.12.2021, 15:58)