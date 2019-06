Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.06.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Der Run auf die Aktien von Beyond Meat gehe in die nächste Runde. Am Mittwoch lege die Aktie vorbörslich um über vier Prozent auf 158 Dollar zu. Das Plus seit dem Börsengang: exakt 532 Prozent. Nun sorge eine Studie für Aufsehen: Der Fleischersatz-Boom könne nicht nur für Fleischproduzenten gefährlich werden.Die stark steigende Nachfrage nach Fleischalternativen könne laut einer Studie von Alliance Bernstein auch für landwirtschaftliche Chemie- und Düngemittelhersteller gefährlich werden. "Fast 60 Prozent der weltweiten Mais- und knapp 90 Prozent der Soja-Produktion werden für die Herstellung von Tierfutter verwendet", schreibe Analyst Gunther Zechmann in seiner Studie, die "Bloomberg" vorliege. Abhängig vom Fleischkonsum seien zum Beispiel Bayer und Evonik."Wir sehen das mittelfristige Risiko als gering an, aber die Unternehmen müssen planen, wie sie dieses Problem langfristig bewältigen können", so Zechmann.Die Studie zeige, dass veganer Fleischersatz kein Kurzfrist-Phänomen sei, sondern sehr wahrscheinlich ein langfristiger Megatrend mit weitreichenden Konsequenzen.Trotzdem ist die Beyond-Meat-Aktie völlig überbewertet - Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link