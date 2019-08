Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (27.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Nachdem der Hype um das Vegan-Unternehmen Beyond Meat in den letzten Tagen immer weiter nachgelassen habe, gehe es jetzt wieder los. Gestern sei nämlich eine neue Kooperation mit Kentucky Fried Chicken (KFC) verkündet worden. Darin gehe es speziell um pflanzliche Chicken-Nuggets und Chicken Wings ohne Knochen. Diese sollten vorerst nur in einer KFC Filiale in Atlanta getestet werden. Ob die veganen Spezialitäten in Zukunft in mehreren Filialen angeboten würden, wolle die Fastfood-Kette vom Feedback der Kunden abhängig machen. Es scheine als wolle auch KFC den Veganer-Hype nicht verpassen, der Fastfood-Gigant steige aber als einer der letzten in die Branche mit ein.Die Beyond Meat-Aktie habe positiv auf die Neuigkeiten reagiert und deutlich im Plus geschlossen. Seit dem Allzeithoch habe das Papier jedoch in der Spitze etws mehr als 40% an Wert verloren, könne seit dem IPO aber noch immer ein Plus von über 200% verbuchen.Charttechnisch sehe es für die Beyond Meat-Aktie nicht so schlecht aus. Das 50%-Fibonacci-Retracement (142,32 USD) der gesamten Aufwärtsbewegung seit dem IPO sei drei Mal stark verteidigt worden. Sollte diese Marke aber nachhaltig gebrochen werden, so rücke die Unterstützung bei 108,60 USD in den Fokus und womöglich auch das Gap bei 102,25 USD. Auf der Oberseite gelte es das Zwischenhoch bei 158 USD zu brechen, um dann in die Zone zwischen 160,49 und 163 USD vorzurücken. Sollten beide horizontalen Widerstände überwunden werden, so falle der Blick auf die 172-USD-Marke.Rund um die Beyond Meat-Aktie werde es jetzt wieder etwas spannender. Allerdings sei es fraglich, ob das US-Unternehmen in dem knallharten Wettbewerb die Nase vorne haben werde. Nichtsdestotrotz könne sich "Der Aktionär" gut vorstellen, dass der Hype um Beyond Meat noch etwas weitergeht und die Aktie bei gutem Newsflow wieder Gas gebe, so Simon Seeser vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link