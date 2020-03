Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

90,04 EUR +5,56% (04.03.2020, 17:36)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

99,73 USD +3,78% (04.03.2020, 17:21)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (04.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Das US-Unternehmen wolle weiter stark wachsen. Bislang seien die Fleischersatzprodukte in Taiwan, Singapur und Hongkong erhältlich. Ziel von Beyond-Meat-CEO Ethan Brown sei jetzt der Bau einer Produktionsstätte in China. Der Moment sei günstig, so Brown in der CNBC-Sendung "Mad Money". China habe noch immer mit den Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest zu kämpfen. Das habe dazu geführt, das die Hälfte des chinesischen Schweinebestands verendet sei. Beyond Meat sehe daher jetzt die beste Gelegenheit, seine Fleischersatzprodukte im Reich der Mitte unters Volk zu bringen.Der Wachstumstrend bei Beyond Meat sei intakt. Mit dem Bau einer Fabrik in China würden sich neue Chancen und Möglichkeiten für weiteres Wachstum eröffnen. Zudem sei das junge Unternehmen immer wieder gut für neue Kooperationen mit Fast-Food-Ketten. Diese seien allerdings auch zwingend notwendig, um die hohe Bewertung zu rechtfertigen. Langfristig bleibe "Der Aktionär" optimistisch, dass Beyond Meat im riesigen Fleischersatzmarkt eine wichtige Rolle spielen werde, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: