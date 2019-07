NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

220,06 USD -6,32% (29.07.2019, 16:00)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (29.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Heute sei das Ereignis, auf das die ganze Wall Street warte: Beyond Meat, der Shootingstar an der Börse, veröffentliche die Zahlen für das zweite Quartal. Sehe man sich den Aktienkurs an, seien die Erwartungen der Anleger gigantisch. Die Analysten würden in Sachen Beyond Meat schon lange die Welt nicht mehr verstehen.Auch wenn der Markt für veganen Fleischersatz sehr spannend und wahnsinnig lukrativ sei: Bei Beyond Meat übertreibe die Börse maßlos. Alle hätten das Potenzial unterschätzt: die Konzernführung, die Banken, die Medien und der ehemalige Großaktionär Tyson Foods. Wer investiert sei, lasse die Gewinne laufen. Wer nicht dabei sei, könne das Papier auf die Watchlist setzen und auf einen kräftigen Pullback spekulieren, um dann bei der nächsten Welle nach oben mit dabei zu sein, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:188,04 EUR -10,88% (29.07.2019, 16:14)