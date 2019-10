Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

77,00 EUR +4,38% (30.10.2019, 14:50)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

84,13 USD +2,61% (30.10.2019, 14:53)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (30.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Great Falls (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von Analyst Brian Holland von D.A.Davidson & Co.:Laut einer Aktienanalyse bringt Brian Holland, Analyst von D.A. Davidson & Co., in Bezug auf die Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) weiterhin die Erwartung einer unterdurchschnittlichen Kursentwicklung zum Ausdruck.Beyond Meat Inc. habe es mit den Ergebnissen des abgelaufenen Quartals geschafft die Erwartungen des Marktes klar zu übertreffen. Zusätzlich sei die Guidance nach oben angepasst worden.Die Befürchtungen hinsichtlich einer Partnerschaft mit McDonald's seien zwar nicht mehr so groß, so die Analysten von D.A. Davidson & Co. Nichtsdestotrotz herrsche hinsichtlich der längerfristigen Wachstumstrends aber weiterhin Zurückhaltung. Die Bewertung des Titels sei derweil etwas schmackhafter geworden, so der Analyst Brian Holland.In ihrer Beyond Meat-Aktienanalyse stufen die Analysten von D.A. Davidson & Co den Titel unverändert mit "underperform" ein und senken das Kursziel von 130,00 auf 84,00 USD.Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:74,62 EUR +0,70% (30.10.2019, 14:33)