Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

118,68 +1,47% (11.06.2019, 16:28)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

119,50 -18,42% (11.06.2019, 16:42)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

134,90 USD -19,75% (11.06.2019, 16:43)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (11.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse des Analysten Ken Goldman J.P. Morgan Securities:Ken Goldman, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, vertritt laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND).Die außerordentlich starken Wachstums- und Gewinnperspektiven von Beyond Meat Inc. würden bereits vom Aktienkurs ausreichend reflektiert, so die Analysten von J.P. Morgan Securities.Um weiter steigende Aktienkurse zu rechtfertigen, müssten Annahmen getroffen werden, die nicht angemessen seien. Die Konsensprognosen seien zwar angesichts des beträchtlichen Marktpotenzials und der Rolle von Beyond Meat in diesem Segment noch zu konservativ. Jedoch dürften nicht alle Nachrichten positiv sein, da auch Konkurrenten mittlerweile aggressiver zu Werke gehen würden. Außerdem würden Ende Oktober Haltefristen von Altaktionären auslaufen.Analyst Ken Goldman ist der Auffassung, dass Wachstumsaussichten und das starke Management in einem ausgeglichenen Verhältnis zu den erhöhten Bewertungsmetriken stehen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: