Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (07.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Beyond Meat-Aktie befinde sich weiterhin in der Konsolidierungsphase. Seit knapp einem Jahr tendiere das Papier des US-Unternehmens eher seitwärts und notiere immer noch rund 50% unter dem Rekordhoch. Nun gebe es endlich positive Nachrichten.Wie heute bekannt geworden sei, möchte Beyond Meat eine neue Produktionsstätte in der Nähe von Shanghai in China eröffnen. Das wäre zugleich die erste Fabrik des Unternehmens außerhalb der USA. Der Fleischersatzhersteller wolle mit der neuen Fabrik den chinesischen Markt stärker ins Visier nehmen und zeitgleich seine Kostenstruktur verbessern und einen nachhaltigen Betrieb sichern. Die Anlage werde auch über eine Forschungsabteilung verfügen, die zur Entwicklung neuer Produkte und zur Unterstützung der regionalen Partner eingesetzt werden solle. Um die wachsende Nachfrage der Chinesen nach pflanzlichem Fleisch zu befriedigen, sollten hier eine Reihe von pflanzlichen Schweine-, Rindfleisch- und Geflügelprodukten produziert werden.Nach den schwachen Quartalszahlen sei die Nachricht über die Eröffnung einer Produktionsstätte in China, Balsam für die Seele der Anleger von Beyond Meat. Damit sichere sich der Fleischersatzproduzent hohes Wachstumspotenzial außerhalb der USA. Denn China bleibe eines der wichtigsten Weltmärkte überhaupt, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link