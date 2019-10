Börsenplätze Beyond Meat-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

77,32 EUR -13,01% (29.10.2019, 17:10)



Nasdaq-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

85,168 USD -19,20% (29.10.2019, 16:56)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (29.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die guten Zahlen würden am Dienstag niemanden mehr interessieren. Bei Beyond Meat herrsche derzeit das Motto: Bloß raus hier! Seit dem Rekordhoch bei 240 Dollar habe die Aktie nun 65 Prozent an Wert verloren. Selten sei ein Wert in so kurzer Zeit vom Anlegerliebling zum gefallenen Engel geworden.Die Altaktionäre, unter anderem Venture-Capital-Firmen wie Kleiner Perkins und Obvious Ventures, hätten, so habe es jedenfalls den Anschein, wochenlang auf heißen Kohlen gesessen. Sie hätten mitangesehen, wie Beyond Meat gestiegen und gestiegen sei - und hätten keine Gewinne einstreichen können. Das würden sie nun offensichtlich nachholen.Da nütze es auch nichts, dass CEO Ethan Brown ungebremst optimistisch sei. Brown habe den ersten Quartalsgewinn in der Geschichte als "wichtigen Meilenstein" bezeichnet. Er habe angekündigt, dass Beyond Meat auch weiterhin wachsen, neue Produkte entwickeln und sich neue Märkte erschließen wolle - sowohl in der Heimat USA als auch in anderen Ländern.Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link