Frankfurt-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

139,90 +6,50% (20.08.2019, 17:20)



Tradegate-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

139,52 +6,80% (20.08.2019, 18:04)



NASDAQ-Aktienkurs Beyond Meat-Aktie:

154,50 USD +6,91% (20.08.2019, 18:04)



ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:

A2N7XQ



Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie Deutschland:

0Q3



NASDAQ-Symbol Beyond Meat-Aktie:

BYND



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (20.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse des Analysten Ken Goldman von J.P. Morgan Securities:Ken Goldman, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, rät Anlegern laut einer Aktienanalyse nunmehr zu einer Übergewichtung der Aktien des Fleischersatzherstellers von Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND).Durch die Kursrückgänge hätten die Aktien von Beyond Meat Inc. wieder an Attraktivität gewonnen, so die Analysten von J.P. Morgan Securities. Das Unternehmen habe die Möglichkeit neue Foodservice-Kunden zu akquirieren. Außerdem seien die von Marktforschern erhobenen Daten weiterhin positiv.Die Zweitplatzierung von Aktien habe den Markt verschreckt. Gründer und CEO Ethan Brown habe aber nur einen kleinen Teil seiner Beteiligung abgegeben. Man könne kaum jemanden dafür verantwortlich machen, einen Teil von Aktien die vor dem Börsengang erworben worden seien, zu versilbern.Abgesehen davon hält Analyst Ken Goldman eine weitere Anhebung der Guidance für möglich. Bis zum Ende des dritten Quartals könnte das Unternehmen mehr als 300 Mio. USD an freiem Kapital zur Verfügung haben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Beyond Meat-Aktie: