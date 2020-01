Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Beyond Meat Inc.:



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (17.01.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Beyond Meat-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) unter die Lupe.Rund 40% habe die Beyond Meat-Aktie zugelegt, nachdem sich Impossible Foods aus dem Rennen um die Belieferung von McDonald’s verabschiedet habe. Am Donnerstag sei rausgekommen: Künftig teste Burger King wieder die Zusammenarbeit mit Impossible Foods. Zuvor sei die Beyond-Meat-Aktie bereits durch eine Abstufung von Bernstein belastet worden.Burger King nehme für kurze Zeit den Impossible Whopper in sein "2 für 6 Dollar"-Angebot auf. Bereits vergangenes Jahr habe Burger King das Fleischersatz-Produkt in sieben US-Restaurants getestet. Neben dem üblichen Rindfleischersatz werde Burger King außerdem ein neues Produkt in 139 US-Filialen unter dem Namen Impossible Sausage anbieten. Dabei handele es sich um Schweinefleischersatz.McDonald’s habe sich dagegen mit Beyond Meat zusammengeschlossen. Auch in diesem Fall handele es sich nur um eine (erweiterte) Testphase. Weder Beyond Meat noch Impossible Foods hätten derzeit die Kapazitäten, um die Fast-Food-Giganten flächendeckend zu beliefern.Nach dem sehr dynamischen Ausbruch sei bei der Beyond Meat-Aktie eine Abkühlung überfällig gewesen. Impossible Foods bleibe ein ernstzunehmender Konkurrent. Wer am Ende die besseren Produkte anbieten und dann auch wirklich liefern könne, sei noch längst nicht absehbar, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Beyond Meat., so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.01.2020)