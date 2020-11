Kursziel

Beyond Meat-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 100,00 Underweight Barclays Benjamin Theurer 13.11.2020 89,00 Underperform Bernstein Research Alexia Howard 10.11.2020 149,00 Buy BTIG Peter Saleh 10.11.2020 125,00 Hold Canaccord Genuity Bobby Burleson 10.11.2020 120,00 Neutral Credit Suisse Robert Moskow 10.11.2020 105,00 Sell Goldman Sachs Adam Samuelson 10.11.2020 104,00 Underweight J.P. Morgan Ken Goldman 10.11.2020 144,00 Overweight Piper Sandler Michael Lavery 10.11.2020 107,00 Neutral UBS Erika Jackson 10.11.2020 77,00 Underweight Wells Fargo Advisors John Baumgartner 10.11.2020

ISIN Beyond Meat-Aktie:

US08862E1091



WKN Beyond Meat-Aktie:
A2N7XQ

A2N7XQ



Ticker-Symbol Deutschland Beyond Meat-Aktie:
0Q3

0Q3



NASDAQ-Ticker-Symbol Beyond Meat-Aktie:
BYND

BYND



Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol Deutschland: 0Q3, NASDAQ-Ticker-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (26.11.2020/ac/a/n)







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol Deutschland: 0Q3, NASDAQ-Ticker-Symbol: BYND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 149,00 oder 77,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. hat am 9. November die Zahlen zum 3. Quartal 2020 präsentiert.Wie die Nachrichtenagentur dpa 9. November berichtete, habe der Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat im 3. Quartal stark unter der Corona-Krise gelitten und die Erwartungen massiv verfehlt. Unter dem Strich sei ein Verlust von 19,3 Millionen Dollar (16,3 Mio. Euro) angefallen. Die Erlöse des eigentlich für sein rasantes Wachstum bekannten Unternehmens hätten im Jahresvergleich nur noch um magere 2,7 Prozent auf 94,4 Millionen Dollar zugelegt. Erstmals habe die Corona-Pandemie die Quartalsergebnisse so richtig belastet, habe Vorstandschef Ethan Brown eingeräumt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, billigt Peter Saleh, Analyst von BTIG, dem Titel das höchste Kursziel in Höhe von 149 USD zu. Der Analyst hat am 10. November die Aktie des Fleischersatzherstellers unverändert mit "buy" eingestuft.Bei Wells Fargo Advisors dagegen wurde für die Aktie von Beyond Meat Inc. das Rating "underweight" wiederholt. Analyst John Baumgartner hat am 10. November das Kursziel von 77 USD in Aussicht gestellt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick: