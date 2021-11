Kursziel

Beyond Meat Firma Aktienanalyst Datum 100,00 Market-perform Sanford C. Bernstein & Co Alexia Howard 17.11.2021 79,00 Market-perform Cowen and Company Brian Holland 15.11.2021 80,00 Hold Canaccord Genuity Bobby Burleson 11.11.2021 60,00 Underweight Credit Suisse Robert Moskow 11.11.2021 54,00 Underweight J.P. Morgan Ken Goldman 11.11.2021 72,00 Underweight Piper Sandler Michael Lavery 11.11.2021

Beyond Meat (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) ist ein US-amerikanischer Nahrungsmittelproduzent veganer Fleischersatzprodukte mit Sitz in Kalifornien. Die Produkte sind seit 2013 bei Whole Foods Market in den USA und seit November 2018 bei METRO in Deutschland erhältlich. (29.11.2021/ac/a/t)







El Segundo (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Fleischersatzherstellers Beyond Meat Inc. (ISIN: US08862E1091, WKN: A2N7XQ, Ticker-Symbol: 0Q3, NASDAQ-Symbol: BYND) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 100,00 oder 54,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Beyond Meat Inc. hat am 10. November die Zahlen zum 3. Quartal 2021 bekannt gegeben.Wie aus der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 11. November hervorgeht, habe Beyond Meat in den drei Monaten bis Ende September im Jahresvergleich ein Umsatzplus um 13 Prozent auf 106,4 Millionen Dollar verbucht - eigentlich sei das Unternehmen deutlich stärkeres Wachstum gewohnt. Unterm Strich sei ein Verlust von 54,8 Millionen Dollar (47,8 Mio. Euro) angefallen. Das Unternehmen habe einen überraschend verhaltenen Ausblick für das Schlussquartal abgegeben und vor möglichen Absatzschwierigkeiten gewarnt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Beyond Meat-Aktie anbetrifft, hat Alexia Howard, Analystin von Sanford C. Bernstein & Co, am 17. November den Titel von "outperform" auf "market-perform" herabgestuft und das Kursziel von 100 USD ausgegeben.Die niedrigste Kursprognose für Beyond Meat kommt dagegen von J.P. Morgan Securities. Der dort zuständige Analyst Ken Goldman hat am 11. November die Aktie des Fleischersatz-Spezialisten weiterhin mit "underweight" eingestuft und das Kursziel von 79 auf 54 USD gesenkt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Beyond Meat-Aktie auf einen Blick: