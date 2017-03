Tradegate-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:

Kurzprofil Bertrandt AG:



Der Bertrandt-Konzern (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT) bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen rund 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 47 Standorten für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung. Zu den Hauptkunden zählen die großen Hersteller sowie zahlreiche Systemlieferanten. (08.03.2017/ac/a/nw)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bertrandt-Aktienanalyse von Analyst Christian Glowa von Hauck & Aufhäuser:Christian Glowa, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal weiterhin zum Kauf der Aktie des Ingenieurdienstleisters Bertrandt AG (ISIN: DE0005232805, WKN: 523280, Ticker-Symbol: BDT).Auf das Ehninger Unternehmens dürfte die Opel-Übernahme durch den franösischen Autobauer PSA kaum Auswirkungen haben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nur ca. 5% des Umsatzes mache die Bertrandt AG seinen Schätzungen zufolge mit PSA/Renault und 3% mit Opel. Zudem rechne Glowa nicht damit, dass diese drei Autobauer ihre Budgets für Forschung & Entwicklung verringern werden.Christian Glowa, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Bertrandt-Aktie mit einem Kursziel von 115 Euro bestätigt. (Analyse vom 08.03.2017)Xetra-Aktienkurs Bertrandt-Aktie:92,54 EUR +0,04% (08.03.2017, 14:30)