NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

270.230,66 USD -0,27% (23.08.2017, 16:26)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846701086



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

854075



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRH



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.A



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN US0846701086 / WKN 854075, Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK.A) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska.



(23.08.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von Analyst Meyer Shields von Keefe Bruyette & Woods:Laut einer Aktienanalyst bestätigt der Analyst Meyer Shields vom Investmenthaus Keefe Bruyette & Woods in Bezug auf die Aktien der Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway Inc. ( ISIN US0846701086 WKN 854075 , Ticker-Symbol: BRH, NYSE-Symbol: BRK.A) seine Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Berkshire Hathaway Inc. habe erklärt die Übernahmeofferte für Oncor fallen zu lassen. Sempra Energy habe mit 9,45 Mrd. USD das Angebot von Berkshire Hathaway um 450 Mio. USD übertroffen.Die Analysten von Keefe Bruyette & Woods zeigen sich nicht überrascht, dass Berkshire Hathaway einem Bieterkrieg aus dem Weg gehe.Auf Grund der Vereinbarung mit Oncor im Falle eines Scheiterns der Übernahme eine Entschädigungszahlung von 270 Mio. USD zu erhalten, werde Berkshire Hathaway nun mehr Geld auf dem Konto haben. Analyst Meyer Shields erhöht die EPS-Schätzungen für 2017 auf 10.8845 USD. Die Prognosen für 2018 und 2019 seien allerdings auf 11.910 USD sowie 12.505 USD gesenkt worden.Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:228.587,27 Euro +0,69% (23.08.2017, 16:17)