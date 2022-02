Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Altmeister Warren Buffett und Charlie Munger hätten einen Lauf: Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie sei neulich auf ein Allzeithoch gestiegen. Die Beteiligungsgesellschaft laufe besser als die Fonds von Cathie Wood. Und jüngst hätten Buffett und seine Mitarbeiter erneut ein exzellentes Händchen bewiesen.Laut der jüngsten SEC-Meldung der Buffett-Firma habe Berkshire Hathaway sich im vierten Quartal 2021 im großen Stil mit Activision Blizzard eingedeckt - also noch bevor Microsoft die Übernahme des Gaming-Unternehmens verkündet habe. Ende Dezember habe Berkshire Hathaway 14,7 Mio. Aktien von Activision Blizzard im Wert von 975 Mio. USD im Portfolio gehabt. Diese Position sei mittlerweile rund 1,2 Mrd. USD wert. Mehr als 200 Mio. USD Plus in wenigen Wochen! Aber es könnte noch besser werden: Gehe der Übernahme-Deal zu 95 USD je Activision Blizzard-Aktie durch, würde Berkshire Hathaway 1,4 Mrd. USD kassieren.Ärgern dürfte sich Hedgefonds-Star Daniel Loeb (Third Point): Er habe im dritten Quartal 2 Mio. Aktien von Activision Blizzard gekauft und diese im vierten Quartal - wohl mit Verlust - abgestoßen.Da Berkshire Hathaway vor der Übernahme-Meldung gekauft habe, handele es sich nicht um einen Übernahme-Trade wie seinerzeit bei Monsanto/Bayer. Doch auch so sei der Erwerb eines Gaming-Unternehmens für Berkshire Hathaway-Verhältnisse eher ungewöhnlich.Berkshire Hathaway bleibe ein sehr solides Basisinvestment, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Activision Blizzard, Berkshire Hathaway.