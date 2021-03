Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

201,00 EUR +0,88% (01.03.2021, 08:11)



XETRA-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

200,40 EUR -1,60% (26.02.2021, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

240,51 USD -1,30% (26.02.2021, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Deutschland Berkshire Hathaway-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (01.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Warren Buffetts Investmentgesellschaft habe im Corona-Jahr 2020 für mehr Geld als je zuvor eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt habe das Konglomerat 24,7 Mrd. USD für eigene Aktien ausgegegeben, wie aus Berkshire Hathaways am Samstag veröffentlichtem Jahresbericht hervorgegangen sei.Im vierten Quartal habe die Holding des 90-jährigen Starinvestors 9 Mrd. USD in eigene Anteilscheine gesteckt, das habe fast exakt dem Rekordvolumen aus dem vorherigen Vierteljahr entsprochen. Den Nettogewinn habe Berkshire Hathaway zum Jahresende kräftig steigern können.Während viele andere Unternehmen ihre Aktienrückkäufe wegen knapperer Mittel in der Corona-Krise eingeschränkt hätten, sei Buffett in der Krise erst so richtig durchgestartet. Angesichts der enormen Geldreserven, auf denen Berkshire Hathaway sitze, sei aber auch keinerlei Zurückhaltung nötig. Zum Jahresende habe das Konglomerat über liquide Mittel von 138,3 Mrd. USD verfügt, im Schlussquartal sei der Cash-Bestand um 5% gesunken. Buffett habe nie einen Hehl draus gemacht, dass er lieber in Beteiligungen investieren würde als in Aktienrückkäufe, aber er finde keine geeigneten Übernahmeziele.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: