Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B).Der Starinvestor Warren Buffett sei für seine Vorliebe für Bankbeteiligungen bekannt. Im Aktienportfolio seiner Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway würden sich Werte wie Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup und J.P. Morgan finden. Nun habe Buffett diese Liste um einen weiteren Titel erweitert.Die Rede sei von dem brasilianischen Fintech Nubank, in das Buffett über seine Holding 500 Millionen Dollar investiert habe. Nubank sei eine reine Online-Bank. Eine der Besonderheiten von Nubank sei, dass es eine gebührenfreie Kreditkarte anbiete, die komplett über eine Mobile-App gesteuert werde. Über die App könnten Nutzer beispielsweise Transaktionen in Echtzeit verfolgen, ihre Kreditkarte sperren, eine Limit-Erhöhung beantragen oder den Kundensupport kontaktieren.Nubank habe es unter anderem in die Liste Disrupter 50 von CNBC geschafft. Das Fintech disruptiere das ineffiziente und unzugängliche Finanzökosystem in Brasilien. In einem Land, in welchem noch vor wenigen Jahren nur fünf Banken über 80 Prozent der Vermögenswerte des Landes kontrolliert hätten, die jährlichen Kreditkartenzinsen bis zu 300 Prozent betragen hätten und ein Drittel der Bevölkerung überhaupt kein Bankkonto besessen habe.Laut Nubank gebe es zudem nur in 60 Prozent der brasilianischen Städte Bankfilialen. Eine digitale Plattform wie Nubank könnte dagegen Kunden unabhängig vom Standort unterstützen. Ähnlich sehe die Situation auch in anderen lateinamerikanischen Ländern aus. Dort biete die Online-Bank ihre Dienste bereits in Mexico und seit Ende 2020 auch in Kolumbien an. Weitere Länder sollten folgen. Das Wachstumspotenzial sei somit gigantisch.Buffetts Investment in Nubank sei sinnvoll. Zum einen als Diversifikation seines Bankportfolios, das größtenteils aus traditionellen Finanzhäusern bestehe. Zum anderen, um sich an einem der aussichtsreichsten Fintechs in Lateinamerika zu beteiligen. Denn Nubank sei ein wahres Fintech-Juwel, das sich noch in privaten Händen befinde.Die Berkshire-Aktie bleibt ein Kauf, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.06.2021)