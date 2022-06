Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

289,80 EUR -1,09% (03.06.2022, 15:54)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

313,13 USD -0,58% (03.06.2022, 15:40)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (03.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Berkshire Hathaway habe den Gesamtmarkt im ersten Halbjahr deutlich schlagen können und von der Value-basierten Anlagestrategie der Investorenlegenden Warren Buffett und Charlie Munger profitiert. Die jetzt beginnenden Sommermonate seien für das Marktgeschehen üblicherweise besser als ihr Ruf: Die langfristige Statistik spreche gegen "Sell in May and go away!"Anleger hätten im laufenden Börsenjahr bislang wenig zu lachen gehabt: Selten seien die ersten fünf Monate so schlecht wie in 2022 gewesen. Mit einem Minus von aktuell 12% habe der Gesamtmarktindex S&P 500 seit 1928 (zurückgerechnet) nur in insgesamt fünf Jahren noch schlechter gehandelt. Deutlich besser aufgelegt seien dagegen die Anleger von Berkshire Hathaway: Warren Buffetts Holdinggesellschaft habe den Markt mit einem Plus von 5% seit Jahresbeginn deutlich schlagen können.Der Blick in die Statistik zeige, dass Berkshire Hathaway mit dem Mai und Juni nur zwei Monate aufweise, in denen Anleger langfristig überhaupt mit Verlusten zu rechnen hätten: Durchschnittlich 0,7% im Mai und weitere 0,6% im Juni habe die Aktie in den vergangenen 20 Jahren nachgegeben. Für den Juni sei dabei eine Underperformance gegenüber dem S&P 500 festzustellen, der im Schnitt mit einem Minus von 0,4% weniger stark nachgegeben habe als die Buffett-Aktie.Weder mittelfristig orientierte Trader noch langfristig investierte Anleger sollten sich davon aber in die Flucht schlagen lassen, denn vom schwachen Juni abgesehen hätten es die Sommermonate Juli und August in sich: Gerade der als Saure-Gurken-Zeit verschriene Hochsommer verbürget sich bei Berkshire Hathaway für satte Gewinne, durchschnittlich 2,7% seien hier zu holen gewesen - eine deutliche Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt, für den Anleger im August mit einem Plus von 0,3% zu rechnen hätten. Sehr ordentlich präsentiere sich auch der Juli mit einer zu erwartenden Rendite von 1,1% bei Berkshire Hathaway und 1,4% im Gesamtmarktindex S&P 500.Das saisonale Muster der Berkshire Hathaway-B-Aktie passe aktuell gut ins Bild: Zwar habe auch das Papier vom Rebound am Gesamtmarkt profitiert, die technisch interessantere Zone für einen Einstieg liege mit 290 bis 300 USD allerdings unter dem jüngsten Verlaufstief. Wer noch nicht investiert sei, warte ab, ob nicht der erwartungsgemäß schwache Juni genau diese Chance liefere, ehe in der Berkshire Hathaway-B-Aktie ein heißer Sommer zu erwarten sei, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Anaylse vom 03.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie: