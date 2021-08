Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Berkshire Hathaway.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-B-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

245,00 EUR +0,89% (09.08.2021, 09:17)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-B-Aktie:

285,63 USD +1,93% (06.08.2021)



ISIN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-B-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRYN



NYSE-Symbol Berkshire Hathaway-B-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im Bundesstaat Nebraska. (09.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Die Holding der Investmentlegende Warren Buffett habe ihre Geschäftszahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt. Berkshire Hathaway habe bei allen wichtigen Kennzahlen überzeugen können. Zudem sei sich Buffett treu geblieben und habe auch im vergangenen Quartal eigene Aktien zurückgekauft. Damit dürfte das Papier seine Rally fortsetzen.Berkshire habe im zweiten Quartal seinen operativen Gewinn im Vorjahresvergleich um 21 Prozent auf 6,69 Milliarden Dollar gesteigert. Der Nettogewinn - der auch die nicht realisierten Aktiengewinne beinhalte - sei um rund sieben Prozent auf 28,1 Milliarden Dollar geklettert.Berkshires Eisenbahnsparte Burlington Northern Santa Fe habe in den drei Monaten bis Ende Juni besonders stark von der Wirtschaftserholung profitieren können, da der Transport von Gütern und Rohstoffen in den letzten Monaten deutlich zugenommen habe. Hier sei der Gewinn sogar um 27 Prozent auf 2,26 Milliarden Dollar geklettert. Ähnlich starke Ergebnisse habe die Holding auch mit anderen Sparten erzielen können.Das Unternehmen habe mitgeteilt, dass es nach wie vor Risiken durch die Pandemie sehe, die sich auf die zukünftigen Einnahmen, Cashflows und Finanzlage von Berkshire auswirken könnten. Unsicherheiten würden unter anderem mit dem Impffortschritt und den langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Nachfrage nach bestimmten Produkten und Dienstleistungen des Konzerns zusammenhängen.Trotz des massiven Aktienrückkaufprogramms hätten sich Berkshires Cashreserven in Q2 auf rund 144 Milliarden Dollar belaufen.Die Berkshire-Aktie habe seit Jahresanfang bereits rund 25 Prozent zugelegt. Die starken Q2-Ergebnisse würden von einer zunehmenden Normalisierung des operativen Geschäfts von Berkshires Kernsparten zeugen und dürften die bullishe Anlegerstimmung weiter befeuern.Gewinne laufen lassen, rät Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link