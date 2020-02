Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (26.02.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway: Langfristiger Erfolg gibt Buffett recht - AktienanalyseIn den letzten Jahren haben Wachstumsaktien den Value-Titeln den Rang abgelaufen. Eine Entwicklung, unter der 2019 auch die Performance von Warren Buffetts Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) litt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Im vergangenen Jahr habe Berkshire Hathaway ein operatives Ergebnis von 24 Mrd. US-Dollar eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Rückgang um 3%. Ein Rekordergebnis von 81,4 Mrd. US-Dollar habe Buffett dagegen beim Nettoüberschuss verkündet. Allerdings stünden der 89-jährige Investor und sein Geschäftspartner Charlie Munger dieser Zahl sehr skeptisch gegenüber: Aufgrund einer 2018 eingeführten Bilanzierungsregel müssten Unternehmen, die Aktien halten würden, die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne und Verluste dieser Wertpapiere in den Gewinn einbeziehen. Buffett und Munger würden daher raten, sich auf das Betriebsergebnis zu konzentrieren, welches gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert sei.Obwohl die Aktie von Berkshire das Jahr 2019 beinahe mit einem neuen Rekordhoch beendet habe, sei die Kursentwicklung im Vergleich zum S&P 500 nicht zufriedenstellend gewesen. Während der US-amerikanische Leitindex mit einem Plus von 31,5% aus dem Jahr gegangen sei, habe Buffetts Beteiligungsgesellschaft lediglich um 11,0% zulegen können. Wie viele andere Aktien habe auch Berkshire darunter gelitten, dass Investoren seit geraumer Zeit Growth-Aktien gegenüber Value-Aktien bevorzugen würden. Dass Buffett sein Handwerk verstehe, habe er allerdings in den Jahren bzw. Jahrzehnten davor eindrucksvoll bewiesen. Seit Gründung von Berkshire im Jahr 1965 sei die Aktie um 2.744.062% gestiegen, während der S&P 500 "nur" einen Zuwachs von 19.784% ausweise. Auf das Jahr heruntergebrochen entspreche dies einer jährlichen Performance von 20,3% vs. 10,0%.Anhand dieser Zahlen werde ersichtlich, welch beeindruckende Renditen langfristig mit Aktien möglich seien. Selbst für Anleger, die nicht über die Fähigkeiten eines Warren Buffett oder Charlie Munger verfügen würden, könnten sich Investitionen in Aktien lohnen. Ein Blick auf das DAX-Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts mache dies deutlich. Wer beispielsweise 1980 in den DAX investiert habe und die entsprechenden Aktien bis Ende 2018 gehalten habe, habe in diesem Zeitraum eine durchschnittliche jährliche Rendite von 8,9% erzielen können.Ein anderer Punkt, der die Aktionäre beschäftige, sei die Verwendung der gigantischen Bar-Reserven des Unternehmens. Insgesamt habe Berkshire zum Jahresende über einen Betrag von rund 128 Mrd. US-Dollar verfügt. Buffett habe zum wiederholten Mal betont, dass ein Teil der einbehaltenen Gewinne in die Unternehmen investiert werde, die sie bereits besitzen würden. Darüber hinaus sei Berkshire ständig bestrebt, neue Unternehmen zu kaufen, die drei Kriterien erfüllen würden. Erstens müssten sie gute Renditen auf das für ihren Betrieb erforderliche materielle Nettokapital erzielen. Zweitens müssten sie von fähigen und ehrlichen Managern geführt werden. Und zu guter Letzt müssten sie zu einem vernünftigen Preis verfügbar sein.Sowohl an der Börse als auch außerhalb scheine Buffett derzeit kein Unternehmen zu finden, das alle seine Kriterien erfülle. Somit wird voraussichtlich, wie bereits im vergangenen Jahr, verstärkt auf Aktienrückkäufe gesetzt, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 26.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link