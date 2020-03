Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

163,86 EUR +2,07% (13.03.2020, 15:03)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

181,99 USD -6,50% (13.03.2020, 15:04)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (13.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Wegen Corona würden weltweit Veranstaltungen ausfallen. Nun stehe fest: Die Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway finde Anfang Mai ohne Aktionäre statt. "Teilnehmen werden wohl nur Charlie Munger, ein paar Mitarbeiter und ich", so CEO und Gründer Warren Buffett am Freitag. Der Schritt tue ihm sehr leid.Buffett habe klargestellt, dass die Gesundheit von Menschen oberste Priorität habe. "Es ist nun einmal klar, dass große Versammlungen derzeit eine Gesundheitsbedrohung für die Teilnehmer sein können", so der 89-Jährige. Dieses Risiko werde man nicht eingehen."Charlie und ich werden Sie vermissen", so Buffett. "Aber wir werden uns nächstes Jahr wiedersehen."Berkshires Jahreshauptversammlung sei seit vielen Jahren ein großes Fest, das in der Regel von 40.000 Aktionären aus aller Welt besucht werde. Die Börse nenne es wegen seines Kultcharakters auch "Woodstock für Kapitalisten".Zur aktuellen Situation habe Buffett gesagt, der Coronavirus und der Crash beim Öl seien zwar ein doppelter Einschlag gewesen. Doch die aktuelle Panik sei nicht so schlimm gewesen wie zur Zeit der Finanzkrise 2008.Berkshire Hathaway werde nach einem Kursrutsch "sicher eher bereit sein", Aktien zu kaufen.Mit diesem Satz bringe es Warren Buffett mal wieder auf den Punkt: Aktien kaufe man am besten dann, wenn die Kurse unten seien. Langfrist-Anleger sollten sich in Stellung bringen und besonnen und klug einsteigen. So mache es Buffett schon immer. Mit großem Erfolg, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.03.2020)