Tradegate-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

165,70 EUR +1,04% (31.07.2020, 15:27)



Xetra-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

165,28 EUR +0,65% (31.07.2020, 15:12)



NYSE-Aktienkurs Berkshire Hathaway-Aktie:

194,30 USD -1,07% (30.07.2020, 22:10)



ISIN Berkshire Hathaway-Aktie:

US0846707026



WKN Berkshire Hathaway-Aktie:

A0YJQ2



Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie Deutschland:

BRYN



NYSE Ticker-Symbol Berkshire Hathaway-Aktie:

BRK.B



Kurzprofil Berkshire Hathaway Inc.:



Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) ist eine US-amerikanische Holdinggesellschaft. Eine Vielzahl von Geschäftsfeldern wird von dem Portfolio abgedeckt, darunter vor allem Erst- und Rückversicherer sowie Schienengüterverkehr, Energieversorgung, Finanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe sowie Groß- und Einzelhandel. Chairman der Holding ist der bekannte US-amerikanische Großinvestor und Multimilliardär Warren Buffet. Der Unternehmenssitz befindet sich in Omaha im US-Bundesstaat Nebraska. (31.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Berkshire Hathaway-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die B-Aktie von Berkshire Hathaway Inc. (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol: BRYN, NYSE-Symbol: BRK.B) unter die Lupe.Der Investmentguru Warren Buffett präsentiere sich in den letzten Tagen in bester Kauflaune. Nach seiner Milliarden-Investition in Erdgasgeschäfte und dem vermeintlichen Rückkauf eigener Aktien, wende er sich wieder seiner Königsdisziplin, dem Bankensektor, zu.Wie heute bekannt geworden sei, habe Buffett seine Beteiligung bei Bank of America erneut aufgestockt. Dies gehe aus einer aktuellen Pflichtmitteilung bei der SEC hervor. Demnach habe Buffett weitere 522 Mio. USD in die Anteilsscheine von Bank of America investiert -die Gesamtbeteiligung belaufe sich damit auf über 24 Mrd. USD. Der Durchschnittspreis solle bei 24,65 USD pro Aktie liegen. Bereits letzte Woche sei bekannt geworden, dass Buffett seine Beteiligung bei Bank of America um rund 813 Mio. USD aufgestockt habe. Insgesamt besitze Buffett damit nun 11,8% der Anteile von Bank of America.Dass der Altmeister jetzt seine Banken-Beteiligungen wieder aufstocke, zeuge davon, dass er wieder optimistischer in die Zukunft blicke. Denn bei einer starken wirtschaftlichen Erholung würden auch die Banken überproportional profitieren. Zeitgleich baue Buffett weiter seine hohe Cashquote ab. Diese dürfte nach den jüngsten Transaktionen von 137 nun auf rund 122 Mrd. USD gefallen sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Berkshire Hathaway-Aktie: